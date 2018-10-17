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17 Ekim 2018 Çarşamba 19:51

İBB’den TEM otoyolunda yapılacak çalışmayla ilgili duyuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEM otoyolu Tuzla Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı arasında yapılacak çalışma nedeniyle bu akşam TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametinde hız şeritlerinin (sol şeritler) trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İBB'den TEM otoyolunda yapılacak çalışmayla ilgili duyuru
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEM otoyolu Tuzla Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı arasında yapılacak çalışma nedeniyle bu akşam TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametinde hız şeritlerinin (sol şeritler) trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından TEM Otoyolunda yapılacak çalışmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. İBB’den yapılan açıklamada, “TEM otoyolu Tuzla Orhanlı - Şekerpınar Kavşağı arası yan yolları düzenleme inşaatı kapsamında köprü orta ayak imalatlarının yapılması amacıyla TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametinde hız şeritleri (sol şeritler) bu akşam trafiğe kapatılacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma 17.10.2018 - 15.02.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Çalışmalar kapsamında, TEM otoyolu üzerine iki adet köprü ve köprü imalatının orta ayak inşaatı yapılması planlanıyor” denildi.
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