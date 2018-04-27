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27 Nisan 2018 Cuma 19:23

İbrahim Kalın’dan Mehmetçik’e türkü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mehmetçik’e ithafen türkü besteledi.

İbrahim Kalın'dan Mehmetçik'e türkü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mehmetçik’e ithafen türkü besteledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın bestesini yaptığı türküyü İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurtoğlu ve bazı sanatçıların seslendirdi. Kalın, Twitter hesabından “Mehmetçik için bir türkü yaktık. Adını Milletin Duası koyduk. Milletin duasına mazhar olan vatan evlatlarına ithaf ettik. Sanatçılarımız yürekleriyle okudular” diyerek türkünün sözlerini paylaştı. Türkünün sözleri şu şekilde:

“Mehmedim cephede vurur

Düşmana dünyayı dar eder

Düşmesin gönlüne keder

Milletin duası yeter.”
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