İbrahim Yattara sahalara döndü

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından Yalıkavak sahilinde düzenlenen etkinliğe 8 ülkeden gelen down sendromlu çocuklar ve yıldız isimler katıldı. İbrahim Yattara, Mustafa Kocabey ve Nilay Dorsa gibi ünlü isimlerin destek verdiği etkinlikte down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi. Plaj futbolundan önce hünerlerini sergileyen çocuklar zeybek oynayarak gönülleri fethetti. Bir çocuk ise İbrahim Yattara’yı sahneye çağırarak kolbastı oynadı. Down sendromlu çocuklarla doyasıya oynayan Yattara adeta çocukluğuna geri döndü.

Yattara sahalara döndü

İbrahim Yattara ve Mustafa Kocabey’in de katıldığı plaj futbolu festivalinde Almanya’dan gelen Anadolu Berlin Kadın Futbol Takımı ile futbol oynayan down sendromlu çocuklar, maçı 4 - 2 kazandı. Turnuva şeklinde olan maç sonrası tüm çocuklara madalyon verildi. Yaklaşık 120 ailenin katıldığı etkinlik 3 saat sürdü.

Etkinliğe her yıl katılacağını belirten İbrahim Yattara, “Çok güzel bir organizasyon. Ben daha önce hiç böyle bir organizasyona katılmadım. Ben çok saygı duyuyorum çocuklarımıza. Her zaman down sendromlu çocuklarımızın yanında olmak gerekiyor. Her sene bu etkinliklere geleceğim” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte kısa bir açıklama yapan Federasyon Başkanı Muhammet Abdullah Tuncay ise bu organizasyonu her sene yapacaklarını belirterek, “Bu etkinlik uluslararası bir organizasyon. Dünyada ilk kez oluyor. 8 ülke 10 şehir şu anda burada misafir ettik. 60 çocuğumuzla birlikte plaj futbolu oynadık. 23 Nisan Çocuk Bayramı’ndan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna Başkanlığını açıklıyorum. Egemenliği özel sporcularındır hareketini başlattık” dedi.

Berlin Anadolu kadın futbol takımından gelen Futbolcu Yasem Çatal ise gözyaşları içerisinde, “Melek yüzlü insanlarımız bunlara inşallah her sene geliriz destek veririz bu çocuklarımıza” dedi.

8 ülkeden çocukların katıldığı etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, işadamı Muhammer Ceylan, Yalıkavak eski Belediye Başkanı Mustafa Saruhan gibi isimler de destek verdi.