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01 Mayıs 2018 Salı 10:14

İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırı sonrası İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırı sonrası İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan kabul edilemez saldırı sonrası Bakanımız Süleyman Soylu İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş, Kadıköy Kaymakamımız saldırı yapılan kiliseyi ziyaret etmiştir. Bu aciz girişimi yapanlar hakkında güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tahkikatı yapmaktadır" ifadesini kullanıldı.
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