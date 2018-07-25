25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:54 İçişleri Bakanlığı: "Olağanüstü Hal uygulamasının bitimine müteakip İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan iptal IHAAW145425-GEN/25-07-2018 - İçişleri Bakanlığı: "Olağanüstü Hal uygulamasının bitimine müteakip İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır." 25.07.2018 14:54:25 TSI NNNN

IHAAW145425-GEN/25-07-2018 - İçişleri Bakanlığı: "Olağanüstü Hal uygulamasının bitimine müteakip İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır." 25.07.2018 14:54:25 TSI NNNN