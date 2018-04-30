İçişleri Bakanlığı son bir haftada 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
IHAAW102609-GEN/30-04-2018 - İçişleri Bakanlığı son bir haftada 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 30.04.2018 10:26:09 TSI NNNN
IHAAW102609-GEN/30-04-2018 - İçişleri Bakanlığı son bir haftada 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 30.04.2018 10:26:09 TSI NNNN
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