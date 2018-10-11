İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ve irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırıldı
IHAAW140119-GEN/11-10-2018 - İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ve irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. 11.10.2018 14:01:19 TSI NNNN