‘İdeal Gençlik’te kazananlar belli oldu

Yıldırım Belediyesi’nin başlattığı İdeal Gençlik Hareketi’nde birinci etap tamamlandı.

Donanımlı nesiller yetiştirmek maksadıyla Yıldırım Belediyesi tarafından başlatılan atan İdeal Gençlik Hareketi’nde İspanya Endülüs, Balkanlar, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya gidecek şanslı gençler, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Daha önce engelliler ve huzurevi sakinleriyle buluşan, Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret ederek sokak hayvanlarını sahiplenen, yeşil bir dünya için ağaç ve fidan diken, gerçekleştirdikleri bisiklet turu ile halkı sağlıklı bir hayata davet eden İdeal Gençlik Hareketi üyeleri, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile bir araya gelerek, fikirleriyle şehrin yönetimine katıldı. Sosyal faaliyetleri tamamlayan gençler arasında yapılan çekilişte, 30 genç İspanya Endülüs turu, 45 kişi Balkan turu, 45 kişi Karadeniz turu, 45 kişi ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu turlarına gitmeye hak kazandı. Turlara katılacak üyelerin listesi idealgenclikhareketi.com adresinde yayınlanacak.

Öte yandan kültür sanat programları ile ilçenin sosyal hayatına köklü değişikler getiren Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali’nin kapanışı, Bahadır Tatlıöz Konseri ile gerçekleşti. Bahadır Tatlıöz’ün, şarkılarıyla keyifli bir gece yaşadı. Gençlerin büyük sevgisiyle karşılaşan Bahadır Tatlıöz, kendi şarkıları olan Takvim, Su Yolunu Bulur, Net, Yangınlar Var ve Uzun Lafın Kısası eserlerinin yanı sıra Kış Güneşi, Bir Alo De, Tavla, Aşk İle Yap, Yanımda Kal ve Hakim Bey gibi sevilen şarkıları da seslendirdi.