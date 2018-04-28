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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:44

İdlib halkından Türk askerine övgü: "Türkler işgalci diyen tarihi çarpıtıyor"

İdlib’te halk, kendilerini PKK/PYD’nin terör işgalinden ve zulmünden kurtaran Türk askerlerine ve Özgür Suriye Ordusu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

İdlib halkından Türk askerine övgü: 'Türkler işgalci diyen tarihi çarpıtıyor'
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İdlib’te halk, kendilerini PKK/PYD’nin terör işgalinden ve zulmünden kurtaran Türk askerlerine ve Özgür Suriye Ordusu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

Şehrin PKK/PYD’nin elinden kurtarılmasından sonra evlerine dönen bölge halkı toplu gösteriler yaparak Türk askerine minnet ve teşekkürlerini ifade eden pankartlar taşıdı. Yakın geçmişte Heyeti Tahriri Şam’ın işgalinden Dare Izze’yi kurtaran ÖSO ve Türk askeri için “Dar’ül Izza’ye hoş geldiniz” pankartları açıldı. Türk ordusunun İdlib’in kurtuluşunun tamamlaması için “Sen yaparsın, İdlib’e girişini tamamla” yazan pankartlar taşıyan halk sloganlar attı.

Özgür Suriye Ordusu, Heyeti Tahriri Şam ile girdiği çatışmanın ardından İdlib’te Eriha, Maarennuman ve Teftanaz Havaalanını ve Dare izze, Şeyh Berekat Dağı, Han Asıl beldesinin kontrolünü eline alarak İdlib’te El Nusra’nın gücünü zayıflattı.
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