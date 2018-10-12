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12 Ekim 2018 Cuma 20:48

İdlib’de Esad karşıtı protesto

Suriye’nin İdlip kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Esad karşıtı gösteri düzenleyerek Türk hükümetine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

İdlib'de Esad karşıtı protesto
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Suriye’nin İdlip kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Esad karşıtı gösteri düzenleyerek Türk hükümetine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Suriye’nin İdlip kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Esad karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, “Ülkeyi yeniden inşa etmek için Esad düşsün” sloganları atarak, devrim bayrakları ile Türk bayrakları salladı. Protestocular, Türk hükümetine de yaptıkları yardım sebebi ile teşekkür etti. Göstericiler, ayrıca insani yardım kuruluşlarına Esed rejiminin son 10 aydır insani yardımların girişine izin vermediği Ürdün sınırındaki Rukban kampına yardım etmeleri için çağrıda bulundu.
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