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06 Ekim 2018 Cumartesi 19:36

İGDAŞ’tan Silivri’de doğalgaz boru hattında yaşanan patlamayla ilgili açıklama

Silivri Kadıköy Mahallesi ile Akören Mahallesi arasındaki açık arazide doğalgaz boru hattında yaşanan patlamayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, patlama yaşanan hattın İGDAŞ doğalgaz şebekesinin dışında kaldığı belirtildi.

İGDAŞ'tan Silivri'de doğalgaz boru hattında yaşanan patlamayla ilgili açıklama
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Silivri Kadıköy Mahallesi ile Akören Mahallesi arasındaki açık arazide doğalgaz boru hattında yaşanan patlamayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, patlama yaşanan hattın İGDAŞ doğalgaz şebekesinin dışında kaldığı belirtildi.

Silivri Kadıköy Mahallesi ile Akören Mahallesi arasındaki açık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından İGDAŞ’tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde Silivri Kadıköy Akören yolu üzerindeki patlama, doğalgaz ana iletim hattında meydana gelmiştir. Yetkililer tarafından olayın kontrol altına alındığı ifade edilmiştir. Söz konusu hat İGDAŞ doğalgaz şebekesinin dışında kalmaktadır. İstanbul doğalgaz şebekesini ve gaz arzını olumsuz yönde etkileyecek bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna duyurulur” denildi.
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