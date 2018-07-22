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22 Temmuz 2018 Pazar 19:58

İHA ailesinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) İstanbul Bölge Müdürlüğünde muhabir olarak görev yapan Ufuk Kıvık, hayatını Betül Özdemir ile birleştirerek dünya evine girdi.İhlas Haber Ajansı (İHA) İstanbul Bölge Müdürlüğünde muhabir olarak görev...

İHA ailesinin mutlu günü
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İhlas Haber Ajansı (İHA) İstanbul Bölge Müdürlüğünde muhabir olarak görev yapan Ufuk Kıvık, hayatını Betül Özdemir ile birleştirerek dünya evine girdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) İstanbul Bölge Müdürlüğünde muhabir olarak görev yapan ve birçok başarıya imza atan Ufuk Kıvık, hayatını Yenişafak Gazetesi editörlerinden Betül Özdemir ile birleştirerek dünya evine girdi. Fatih Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda düzenlenen törende genç çifti mesai arkadaşları yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Nikah törenine katılan davetliler damat ile gelinin nikah salonuna girişini ayakta alkışladı. Nikah memurunun sorusuna ’Evet’ cevabını verin çift, davetliler tarafından uzun süre alkışlanırken, nikah memuru evlilik cüzdanını Betül Özdemir’e teslim etti.
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