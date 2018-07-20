İHA’nın 15 Temmuz fotoğraf sergisine yoğun ilgi

Şanlıurfa’da İhlas Haber Ajansı ile Eyyübiye Belediyesinin birlikte açtığı 15 Temmuz fotoğraf sergisi yoğun ilgi görüyor.

Şanlıurfa’da İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) Eyyübiye Belediyesi ile birlikte açtığı 15 Temmuz fotoğraf sergisi yoğun ilgi görüyor. Türkiye’nin ilk millet kıraathanesi olarak açılan Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı’nda vatandaşların ziyaretine açık olan 15 Temmuz fotoğraf sergisini son olarak Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci ile kadın kursiyerler ziyaret etti. Fotoğraflara bakarken çok duygulandıklarını belirten Ekinci ve kadın kursiyerler, 15 Temmuz’un vatan için can verilmiş bir mücadelenin adı olduğunu söyledi. Fotoğrafları inceleyerek kadın kursiyerlere her bir kareyi tek tek anlatan Ayşe Ekinci, İHA’ya çekilen fotoğraflardan dolayı teşekkür etti.

“Millet kıraathanesi içinde bu fotoğrafların sergilenmesi bir gururdur”

Yapılan ziyaretin ardından fotoğraflarla ilgili konuşan Ekinci, “15 Temmuz bir mücadele ruhudur. 15 Temmuz tabi ki hepimizin bilmesi gereken bir Türkiye şuuru oldu. 15 Temmuz gecesi değil, 15 Temmuz şuuru dememiz gerekiyor çünkü 15 Temmuz bizim için vatanımıza milletimize sahip çıkmak adına içimizde nelerin olabileceğini, nelerin gelebileceği şuuru doğdu. 15 Temmuz gecesi bizim için ilk etapta ne olduğunu bilmediğimiz fakat küçücük bir telefon ekranında cumhurbaşkanımızın ‘Hadi sokaklara çıkın, vatana sahip çıkın bende buradayım’ demesi ile insanlarımızın ellerinde hiçbir şey olmadan, sadece canlarıyla, bedenleriyle vatan için verdikleri mücadelenin aslında adıdır. Şimdi içinde bulunduğumuz mekan, Türkiye’nin ilk millet kıraathanesi. Bizim için bu millet kıraathanesi içinde böylesine can alıcı fotoğrafların sergilenmesi ayrı bir gurur kaynağıdır. Bakın burada o geceyi bilen fakat bunun ne olduğunu tam olarak anlayamamış olan, belki bu fotoğrafları hiç görmemiş olan bölgemizdeki birçok kadın arkadaşımıza bu fotoğrafları anlattık. Dedi ki evet o gecede Şanlıurfa’da böyle şeyler oldu. Bakın Türkiye’nin birçok yerinde neler oldu, bu fotoğrafları görmek bu sergileri gezmek, onları da bilinçlendirmek adına resmen bir beyin kütüphanesi haline getirildi. Biz İHA’ya bu fotoğraflar için de çok teşekkür ediyoruz. Bizim açımızdan, buraya gelenler açısından ayrı bir farkındalık oluşturuldu. Ben kendim bile şu an bu fotoğrafları tek tek gezerken o geceyi tekrar yaşadım. Hemen karşımdaki fotoğrafa bakıyorum, bir şehidin cenazesi, Cumhurbaşkanımız, bütün devlet büyüklerimiz cenazede duruyor. Evet, bu cenazeye bakınca bir şehit cenazesi üzüntü verici ama şuradaki fotoğraflara bakınca o şehit için ne kadar gurur verici olduğunu, ne kadar anlamlı olduğunu anlamak hiç de zor değil” diye konuştu.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Şükran Çakalı da İHA’ya teşekkür ederek, “Bütün kadınlar ile beraber geldik, gördük en azından fotoğraflarda onları görme imkanı oldu” diye konuştu.