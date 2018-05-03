GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:08

İHH’nın Ramazan tırları yola çıktı

Ramazan ayı içerisinde Türkiye’de dağıtımları gerçekleştirilecek gıda paketleri İHH’nın Kilis deposunda hazırlanarak dualar eşliğinde yola çıktı

İHH'nın Ramazan tırları yola çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ramazan ayı içerisinde Türkiye’de dağıtımları gerçekleştirilecek gıda paketleri İHH’nın Kilis deposunda hazırlanarak dualar eşliğinde yola çıktı

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte İHH İnsani Yardım Vakfı çalışmalarına hız verdi. İHH İnsani Yardım Vakfı her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacak. İHH ekipleri Türkiye’de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayını rahat geçirebilmeleri için gıda yardımı yapacak.

‘Paylaşmanın Tam Vakti’

“Paylaşmanın Tam Vakti” sloganıyla Türkiye’nin tüm illerine ulaşacaklarını ifade eden Kilis Basın biriminden Yakup Alaca, “Bu sene de on bir ayın sultanı olan Ramazan ayında ihtiyaç sahibi insanlarımızın sofralarına misafir olacağız inşallah. Bugün buradan çıkan Ramazan kumanyaları Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu kısaca 7 bölgedeki yoksul ailelere ulaşacak.

Dağıtımına başlanacak kumanyalarla 4-5 kişilik bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayabileceğini ifade eden Alaca, "Kumanyalarda pirinç, nohut, fasulye, salça, yağ, şeker, çay, tuz, zeytin, un, makarna gibi yardım malzemeleri mevcut. Her sene olduğu gibi amacımız hayırsever halkımızla birlikte bu mübarek ayda tüm insanlara ulaştırmak. Yardımlarını bizlere ulaştıran ve ulaştırmaya çalışan tüm halkımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Dualar eşliğinde doldurulan tırların yola çıkmaya devam edeceği bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku