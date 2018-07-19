İhlas Medyanın başlattığı kampanya Başkent’te uygunlanmaya başlıyor

İhlas Medyanın başlattığı parklara güvenlik kamerasını konulması yönünde kampanya Başkent’te uygunlanmaya başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukları istismar ve tacizlerden korumak ve güvenliği sağlamak amacıyla ilk etapta merkez ve bazı ilçelerdeki toplam 20 parka güvenlik kamerası sistemi kurmak için harekete geçti. Uygulama ilk olarak Keçiören ilçesi Esertepe Parkında hayata geçirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukları istismar ve tacizlerden korumak, madde bağımlılarını parklardan uzaklaştırmak, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların önlenmesi amacıyla ilk etapta merkez ve bazı ilçelerdeki toplam 20 parka güvenlik kamerası sistemi kurmak için harekete geçti. Başkentin dört bir yanında bulunan parkları daha da güvenli hale getirmenin amaçlandığı uygulama ilk olarak Keçiören ilçesi Esertepe Parkında hayata geçirildi. Güvenlik kamera sistemiyle vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden parkları canlı olarak izleyebilecek ve yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı parklar ve çocuk oyun alanlarına kurulacak acil yardım butonları ile durum emniyet güçlerine bildirilebilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, uygulamanın işleyişi ile ilgili şunları söyledi:

“Bu uygulamayı 5 yıl önce Sincan’da yüz parkta bu uygulamayı hayata koymuştuk. Bu uygulamayı Ankara geneline yaygınlaştırmak için de ilk olarak Esertepe Parkında başladık ve 20 tane parkımızda daha projemiz hazır, 2 ay içerisinde onlarda bitmiş olacak. Talepler gelecektir ve bu sayı artarak devam edecek. Parkları belirlerken öncelikle prestij parkları, yoğunluğu fazla, oyun gruplarının olduğu parkları belirledik. Sistem; ana binamızda kamera sistemi odası kurduk. Orada güvenlik personellerimiz gördüğü herhangi bir olumsuzluğu parklardaki güvenlik birimlerine aktaracak ve olayın boyutuna göre de güvenlik güçlerine durum bildirilecek. Parklar ne kadar yoğun olursa vatandaşlarımız kendini daha güvende hissediyor. Minimum 15 gün kayıt tutuyoruz ve Sincan’da uyguladığımız güvenlik kamera sistemi ile birçok olayın aydınlatılmasına sebep olduk. ”

Kameraların 7 gün 24 saat Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden izlenebilmesi nedeniyle özel hayatın ihlaline yönelik vatandaşların bir tepki gösterip göstermediğine yönelik sorulan soruyu yanıtlayan Kurtoğlu, “Bu projede Büyükşehir olarak tecrübeliyiz. Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadık, aksine ‘bizde parkımıza kamera sistemi istiyoruz, bizim parkımızda neden yok’ diye aşırı taleple karşılaşıyoruz” dedi.

MHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahir Özel, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Ankara’daki park ve çocuk alanlarına kamera ile acil yardım butonu koyulması hususunda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine önerge verdiklerini ve önergenin kabul edilerek bugün hayata geçirildiğini belirtti. Özel, “Amacımız; yalnızca çocuklarımızı tacizden korumak değil, parklarda ve oyun alanlarında madde bağımlılarının davranışlarını engellemek, kavga, darp, hırsızlık, gasp gibi yasadışı şeyleri kontrol altında tutmak ve kayıt altına almaktır” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamaya yönelik düşüncelerini paylaşan Emin Değirmenci isimli bir vatandaş, parklar ve çocuk oyun alanlarına güvenlik kamerası uygulamasının geç kalınmış uygulama olduğuna dikkat çekerek, “Son zamanlarda yaygınlaşan büyük bir sıkıntı. Bu anlamda hem belediyelerin hem de yerel yönetimlerin almış olduğu tedbirlerden dolayı vatandaşlarımız daha güvenli ve emniyet içerisinde zamanlarını parklarda değerlendirecektir. Çocuklarımızın da daha güvenilir bir ortamda eğlenceli bir vakit geçirmeleri sağlanacak. Çok uygun bir karardır ve bu uygulamayı takdir ediyorum. Tabi gecikilmiş bir uygulamadır ama bütün prestij parklarda aynı ölçüde yaygınlaştırılması da çocukların emniyeti açısından elzem bir ihtiyaçtır” açıklamasında bulundu.