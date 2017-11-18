İhtiyaç sahipleri için hayırseverler bir araya geldi

Çankırı’da Korunmaya Muhtaç Çocuk, Engelli, Yaşlı ve Kadınları Koruma Derneği tarafından geliri ihtiyaç sahipleri verilmek üzere çay günü düzenlendi.Çankırı’da yaptığı yardımlarla tanınan Çankırı’da Korunmaya Muhtaç Çocuk,...

Çankırı’da Korunmaya Muhtaç Çocuk, Engelli, Yaşlı ve Kadınları Koruma Derneği tarafından geliri ihtiyaç sahipleri verilmek üzere çay günü düzenlendi.

Çankırı’da yaptığı yardımlarla tanınan Çankırı’da Korunmaya Muhtaç Çocuk, Engelli, Yaşlı ve Kadınları Koruma Derneği Başkanı Dudu Sevindim yardıma muhtaç kişiler için hayırsever bayanları bir araya getirdi. Dernek Başkanı Dudu Sevindim, İHA muhabirine yaptığı açıklamada uzun yıllardır ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini söyledi.

Herkese yardım ederek “Çankırı’nın Dudu Teyzesi” olarak bilinen Sevindim, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine derneklerini kurduklarını, gizli yaptığı yardımı artık dernek aracılılığı ile gerçekleştirdiklerini aktardı.

Sevindim, ihtiyaç sahibi ailelerin sayısının artması ile artık yardımlara yetişemediğini belirterek, “Mülteci aileler gelince ben yardımlara yetişemez oldum. Protokolden yardım istedik, onlarda yardımcı oldular. Şimdi ise çay günü düzenliyoruz" dedi.

Derneğin hiç bir yerden getirisinin olmadığını belirten Sevindim, “Derneğimiz kurulalı 3 yıl oldu. Derneğimizin hiç bir geliri yok. Yılda bir defa bu şekilde çay günü organize ediyoruz ve burada toplanan paralarla yardıma muhtaç olan kimselerin ihtiyaçları için harcama yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Çankırı’da Korunmaya Muhtaç Çocuk, Engelli, Yaşlı ve Kadınları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Yıldırım ise veren eli alan el ile buluşturduklarını vurguladı.

Yıldırım, yardıma muhtaç aileleri önceden tespit ettiklerini dile getirerek, “İhtiyaç sahibi kişiler bize müracaat ettiklerinde evlerini ziyaret ediyoruz. Eksiklerini tespit ederek ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösteriyoruz. Yardıma muhtaç insanların hepsine yetişemiyoruz ama ihtiyaçlarını giderdiğimiz zamanda bu ayrı bir mutluluk veriyor. Çankırı’da ki esnaflar ve duyarlı hanımlar olsun bizlere destek oluyorlar. Biz de onların desteğiyle ihtiyaç sahibi kimselerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Derneğin düzenlemiş olduğu 3. çay günü olduğunu belirten Yıldırım, “Bu etkinliğimiz hanımlarla birlikte düzenlediğimiz 3. çay günümüz. Buradan elde ettiğimiz gelirleri ihtiyaç sahibi, kimsesi olmayan yoksul kişilere ulaştırıyoruz. Yanımızda daha fazla hanımlar olursa yardımlarımızda o kadar fazla olur ve daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmış oluruz. İnsanlara yardım ettiğimiz zaman bizleri dışarıda gördükleri yerde sarılıyorlar. Bizlere teşekkür ediyorlar bu anlatılamaz bir duygu. Önceden bizleri bilmiyorlardı. Derneğimiz kurulduktan sonra bizleri tanımaya başladılar. Yardıma muhtaç olan birçok kişi var ama ne kadar kalabalık olursak o kadar çok yardım sağlamış oluruz" diye konuştu.



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Etkinlik sonunda çeşitli hediyeler için çekilişler yapıldı. Yapılan çekilişlerde kazanılan hediyeler ihtiyaç sahibi olan ailelere buluşturulacak.