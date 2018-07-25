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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:19

İki iPhone bir bedelli

Bedelli tasarısının kabul edilmesinin ardından ikinci el araç ve telefon piyasası hareketlendi. Telefonculara en çok iPhone’un yeni çıkan modelleri satılırken, araçlarda da bedelli nedeniyle alım çok fakat satış yok.

İki iPhone bir bedelli
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Bedelli tasarısının kabul edilmesinin ardından ikinci el araç ve telefon piyasası hareketlendi. Telefonculara en çok iPhone’un yeni çıkan modelleri satılırken, araçlarda da bedelli nedeniyle alım çok fakat satış yok.

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 31 Aralık 1993 dahil öncesinde doğanların 15 bin lira ödeyerek bedelli askerlikten yararlanacağının kesinleşmesinin ardından ikinci el araba satan sitelerle cep telefonu dükkanları en yoğun günlerini yaşadı. Bedelli askerlik yapmak için arabasını, dükkanını satanların yanına, üst model iPhone’larını satanlar da eklendi. Telefoncular, iPhone’lara gelen yeni zamlarla birlikte, üst model iki iPhone’nun satışından bir bedelli askerliğin karşılanacağı fiyatın geleceğini belirtti.

Bedelli askerlik için telefonlarını satıyorlar

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Ayber İletişim işletmecisi Sefa Anaç, telefon alım satımı yapan iş yerlerinde alışların çok yükseldiğini söyledi. Anaç, "Özellikle iPhone telefonların üst modelleri çok fazla piyasa gelmeye başladı. 8 ve X modelleri satan vatandaşlar, paraya ihtiyaç duyduklarını, bedelli askerlik yapmak için telefonlarını sattıklarını söylüyor. iPhone fiyatlarına bir hafta önce yüzde 25 civarında zam gelmişti. Şu anda üst model iki iPhone bir bedelli parası ediyor” dedi.

Diyarbakır Oto Center Başkanı Mehmet Dönmez ise şu anda satış talebinin çok fazla olduğunu söyledi. Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda satma talebi çok fazla. Araba çok ama binici bulamıyoruz. İki ay öncesine kadar bile dükkanlarımızın önünde bir iki tane araç vardı. Ama şu anda her dükkanın önünde onlarca araç duruyor. Bedelli askerlikle birlikte satış talebi daha fazla olacak. Arabasını satıp, bedelli askerliği yapmak zorunda. Yine satıcı çok fazla olacak, alıcı bulamıyoruz. Doların son bir yıl içerisinde yüzde 50’lere varan artış gösterdi. Dolar ve altının yükselmesi ile birlikte bizim site olarak işlerimiz duruyor.”
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