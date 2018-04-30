İki şehir tek yürek

Bursa’nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Alinur Aktaş’tan devraldığı Doğubayazıt koordinatörlüğü görevi için bir heyetle Doğubayazıt’a gitti.

2 günlük ziyarette temel atma törenlerinden esnaf ziyaretlerine, taziye ziyaretlerinden belediye personeli ve STK temsilcileriyle buluşmaya kadar birçok faaliyete imza atıldı. Doğubayazıt’a yaşanan değişim ve dönüşüm de bu ziyaretle yerinde görülmüş oldu. Başkan Taban ve beraberindeki heyet, Doğubayazıt ziyaretinde kendilerine eşlik eden Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan’ı da makamında ziyaret etti. Şehir hakkında istişarelerin yapıldığı ziyarette, İnegöl ve Doğubayazıt arasında kurulan kardeşlik köprüsü masaya yatırıldı.

Kaymakam Akhan’ın kayyum olarak tayini ve İnegöl Belediye Başkanının koordinatör olarak görevlendirilmesi ile müthiş bir değişim ve dönüşümün startının verildiği Doğubayazıt’ta, yeni hizmet tesislerinin temel atma törenleri de gerçekleştirildi. İnegöl ve Doğubayazıt protokolünün iştirakiyle Şeyh Muhammed Celali Cami Taziye Evi ve Yatılı Kuran Kursunun temeli, düzenlenen törende dualarla atıldı.

Doğubayazıt’ta bir yandan şehirde değişim ve dönüşüm sürerken, bir yandan da geleceğimizin teminatı çocukların eğitimlerini en iyi şekilde almaları hedefleniyor.

Başkan Taban, Kaymakam Ulaş Akhan ile birlikte semt pazarı ve çarşı esnafını da ziyaret etti. Doğubayazıtlı vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet eden, onların talep ve görüşlerini dinleme fırsatı bulan Başkan Taban, daha sonra Doğubayazıt Belediyesi’nde kadroya geçen çalışanlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.