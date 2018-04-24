İl Genel Meclisi olağanüstü toplantısını çocuk üyeler açtı

Karabük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapasında olağanüstü toplanan İl Genel Meclisi çocuk üyeler tarafından açıldı. Karabük Valisi Kemal Çeber’in, kedisini temsil eden İl Genel Meclisi Başkanı Enes Ünal için söylediği sözler salonda kahkahaya neden oldu.

Karabük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapasında olağanüstü toplanan İl Genel Meclisi çocuk üyeler tarafından açıldı. Karabük Valisi Kemal Çeber’in, kedisini temsil eden İl Genel Meclisi Başkanı Enes Ünal için söylediği sözler salonda kahkahaya neden oldu.

Karabük İl Genel Meclisi’nin bugün gerçekleşen olağanüstü toplantısının açılışı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası dolayısıyla meclis sayısı kadar merkez ve ilçelerden gelen öğrenciler tarafından açıldı.

Olağanüstü toplantı için salona gelen Vali Kemal Çeber, kendisi için de sürpriz olduğunu ve çok iyi düşülmüş bir uygulama olduğunu kaydederek İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen’e teşekkür etti.

Temsili İl Genel Meclis Başkanı Enes Ünal ile birlikte meclis kürsüsünde oturan Vali Kemal Çeber, bugün meclisin olağanüstü toplanma kararı olduğunu söyleyerek, "Meclisimiz çok güzelleşmiş ve renklenmiş. Büyükleriniz adına haftanızı kutluyorum. Hepiniz İl Genel Meclis salonuna ileriki yıllarda gelip sahibi olacağınız salonu daha bugünden sahiplenmenizden dolayı teşekkür ediyorum" diyerek öğrencilere İl Genel Meclisinin ve Özel İdaresinin çalışma yapısı hakkında bilgiler verdi.

Vali Çeber ayrıca, Özel İdarelerin mahalli idarelerin yerel seçilmişlerin en iyi temsil edildiği yer olduğunu da kaydederek, "Sizleri böyle gördüğüm zaman, zehir gibi bakan gözlerle, zekanızla, kültürünüzle gördüğümüz zaman hepimiz çok umutlanıyoruz. Hepimiz geleceğe daha umutla bakıyoruz. Bundan sonra Özel İdare veya başka konuyla ilgili aklınıza bir şey geldiğinde ben çok önem veriyorum, yazın ve gönderin. Mutlaka bana ulaşıyor ve değerlendiriliyor. Ben özel olarak ayrıca takip etmeye gayret ediyorum" dedi.

Mikrofonu daha sonra çocuk İl Genel Meclis Başkanı Enes Ünlü’ye teslim eden Vali Çeber "İl Genel Meclisi Başkanımız olarak zaten konuya ısınmış. Koltuğu dolduruyor, bakışı, duruşu, takım elbisesi olarak. Gazetecilerin çekim yapacağı kadar heybetli" demesi salonda gülüşmelere ve kahkahaya neden oldu.

"Milli Eğitim bütçesinin arttırılmasını talep edip oyladılar"

Meclisin açılışını yapan çocuk İl Genel Meclisi Başkanı Enes Ünal daha sonra meclis üyelerinin yoklamalarını yaparak, gündem gereği mecliste yazılı ve sözlü önergelerini görüşmeye açtı. Bu sırada Safranbolu İl Genel Meclis üyesi olan bir öğrenci, her yıl en büyük bütçenin Milli Eğitime aktarıldığını ifade ederek, mevcut bütçenin arttırılarak, eğitim ve öğretime katkı sağlamasını talep etti.

Diğer çocuk meclis üyelerinin de önergeyi desteklemesinin ardından önerge oylama yapılarak kabul edildi.

Oturum sonunda Karabük Valisi Kemal Çeber, en faydalı ve en hassas noktaya dokunduklarını söyleyerek, öğrencileri tebrik etti.

Vali Çeber ve Meclis üyelerinin çocuklara Türk bayrağı ve kitap hediye etmesi ve hatıra fotoğraf çekilmesinin ardından meclis daha sonra normal olarak olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi.

Öte yandan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ise, ilk defa İl Genel Meclisi’nin çocuk üyeler tarafından idare edildiğini kaydederek, geleceğin çocuklarının kendilerini umutlandırdıklarını ifade etti.