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03 Temmuz 2018 Salı 15:13

İl Jandarma komutanlığı İhlas Haber Ajansını tebrik etti

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İhlas Haber Ajansını (İHA) yaptığı haberlerden dolayı başarılar diledi.

İl Jandarma komutanlığı İhlas Haber Ajansını tebrik etti
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İhlas Haber Ajansını (İHA) yaptığı haberlerden dolayı başarılar diledi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, son zamanlarda Tekirdağ’da yaptığı başarılı operasyonlarla başta terörle mücadele olmak üzere uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İl Jandarma komutanlığı yaptığı operasyonları kamuoyuna duyuran İhlas Haber Ajansını muhabirlerini makamında ağırladı. İHA muhabirlerini makamında ağırlayan Tekirdağ il Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Şahin Karakaş, İhlas Haber Ajansının tarafsız dürüst ve hızlı bir şekilde yaptığı haberlerden dolayı tebriklerini iletti. İHA’nın Dünya’da ve Türkiye’de yaptığı tarafsız haberleriyle her zaman tercih edilen bir kurum olduğunu belirten Karakaş Jandarma komutanlığına verilen desteklerden dolayıda teşekkür etti.

Trakya İHA muhabirleri Halil Dağ ve İsmail Denizhan ise Karakaş’a görevinde başarılar dileyerek, iyi dileklerinde dolayı teşekkürlerini iletti. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına yapılan ziyaret kısa bir sohbetin ardından son buldu.
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