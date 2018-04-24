Ilısu Barajı’nda anıt eserlerin taşınması devam ediyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni ekonomik anlamda şaha kaldıracak olan Ilısu Barajı alanında kalan kültürel yapıların taşınması ya da yerinde korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ilısu Barajı’nda daha önce proje kapsamında 550 yıllık Zeynelbey Türbesi’ni 2 kilometre mesafedeki yeni yerine taşıyan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, şimdi de 1. etap uygulama işi çerçevesinde taşınabilecek olan tarihi değerlerin taşınması, taşınamayacak durumda olanların da yerinde korunması ve bir örneğinin yapılması için gerekli çalışmaları sürdürüyor. 1. etap uygulama işi kapsamında Orta Kapı, İmam Abdullah Zaviyesi, Artuklu Hamamı, Yamaç Külliyesi ve 2 adet baldeken türbesi için koruma ve taşıma çalışmalarıyla alakalı süreç devam ediyor. İmam Abdullah Zaviyesi ile Orta Kapı, arkeopark alanındaki yeni yerlerine taşınacak. Artuklu Hamamı’nın ise soğukluk bölümü bütüncül taşıma ile taşınacak, sıcaklık bölümü de yerinde korunacak ve bu bölümün yeni yerleşim alanında bir örneği inşa edilecek. Yamaç Külliyesi için de yerinde koruma ve güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek. Baldaken türbesi kapsamında da Hasankeyf yerleşiminin çeşitli bölgelerinde bulunan 5 adet mezar taşınacak ve Abdullah Zaviyesi’nin güneybatısında baldaken tarzında inşa edilecek 2 adet yeni türbe yapısına yerleştirilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir yandan bölge için hayati önem taşıyan Ilısu Barajı’nı inşa ettiklerini, bir yandan da oradaki tarihi değerleri yerinde ya da taşıyarak korumak için gayret sarf ettiklerini dile getirdi. Bakan Eroğlu, “Ilısu Barajı ülkemize gelecekte çok büyük katma değer sağlayacak olan, bölgeye ekonomik canlılık kazandırarak şu anda bile doğrudan veya dolaylı olarak on binlerce kişiye fayda sağlayan, ülkemizde hidroelektrik enerji üretim kapasitesi bakımından Atatürk, Keban ve Karakaya’dan sonra dördüncü büyük barajı olacak. Bu barajı inşa ettiğimiz Hasankeyf ilçemizde etkilenen tarihi değerlerimiz için de biz ayrı bir proje uyguluyoruz. Malumunuz üzere daha önce Zeynelbey Türbesi’ni 2 kilometre mesafede yeni yerine taşımıştık. Şimdi de ilk etap uygulama işi kapsamındaki tarihi dokuların yerinde korunması ve taşınması işlemine devam ediyoruz ve önümüzdeki yıl içinde tamamlayacağız. Bu proje için de yaklaşık 83 milyon TL tutarında bir harcama yapacağız” dedi.