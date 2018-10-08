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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:54

İlk seferinde 4 bin kişiyle geldi

Bodrum’a ilk seferini yapan 293 metre uzunluğundaki 8 katlı dev yolcu gemisi ’Mein Schiff 4’, 2 bin 589 turist ve bin 467 personeliyle geldi.

İlk seferinde 4 bin kişiyle geldi
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Bodrum’a ilk seferini yapan 293 metre uzunluğundaki 8 katlı dev yolcu gemisi ’Mein Schiff 4’, 2 bin 589 turist ve bin 467 personeliyle geldi.

Limasol Adası’ndan gelip Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaşan Malta bayraklı dev gemi esnafı heyecanlandırdı. Çoğunluğu Alman turist olan 2 bin 589 yolcu ve bin 467 personeliyle gelen gemi, Bodrum esnafının yüzünü güldürdü. Gümrük işlemlerinin ardından 293 metre uzunluğundaki 8 katlı dev kruvaziyerden inen yolcuların çoğunluğu şehir turu yaptı. Gemiden inen turistler Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize girdi. Bazı turistler ise Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini gezip, ilçedeki dükkanlardan alışveriş yapmayı tercih etti. Bodrum çarşısında alışveriş yapan turistler bol bol döner, kebap yedi, Türk lokumu aldı.

Geminin akşam saatlerinde Bodrum’dan ayrılarak Yunanistan’ın Santorini Adası’na gideceği öğrenildi.
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