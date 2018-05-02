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02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:17

İlkadım Sanat Günleri başladı

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "İlkadım Sanat Günleri 2018" programı sanatseverleri bir araya getirdi.1 Mayıs’ta başlayıp 7 Mayıs’a kadar devam edecek olan İlkadım Sanat Günleri...

İlkadım Sanat Günleri başladı
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İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "İlkadım Sanat Günleri 2018" programı sanatseverleri bir araya getirdi.

1 Mayıs’ta başlayıp 7 Mayıs’a kadar devam edecek olan İlkadım Sanat Günleri 2018 programı İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde start aldı. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerin tiyatro gösterimi ile başlayan programda ayrıca, Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu konseri, halk oyunları gösterimi, enstrumental müzik dinletisi ve usta öğreticilerin el emeği ürünlerinin sergilenmesi gibi birçok etkinliğin düzenleneceği İlkadım Sanat Günleri 2018 programı, bir hafta boyunca katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

“Belediyeciliği okul gibi görüyoruz”

Programda konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde yetiştirdiğimiz ve desteklediğimiz ekiplerle çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal gelişimine katkı sağlıyoruz. Sanatsal faaliyetler kapsamında 1 hafta sürecek program ile bir ilke imza attık. Bünyemizde yetiştirdiğimiz ve desteklediğimiz ekiplerle İlkadım Sanat Günleri programını icra ediyoruz. Biz belediyeciliği bir okul gibi görüyoruz. Çalışanlarımızın her alanda gelişimini destekliyor, bununla kalmayıp gelişimleri ile vatandaşlarımızın hayatlarına olumlu yönde etki yapmalarını amaçlıyoruz. Yine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde yetişen çocuklarımız ya da kursiyerlerimiz kendilerini yetiştirmenin yanında özgüvenlerini pekiştirmiş oluyorlar. Tüm vatandaşlarımızı düzenlemiş olduğumuz İlkadım Sanat Günleri programımıza davet ediyorum” dedi.
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