İlklerin şehri Bergama’da tıp tarihi konuşuldu

Dünyada ilk kez telkinle tedavi yönteminin uygulandığı, antik dönemin en ünlü ve ilk sağlık merkezinin bulunduğu, tıp ve eczacılığın insanlık tarihinde en gelişmiş şehri UNESCO dünya mirası Bergama’da Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun...

Dünyada ilk kez telkinle tedavi yönteminin uygulandığı, antik dönemin en ünlü ve ilk sağlık merkezinin bulunduğu, tıp ve eczacılığın insanlık tarihinde en gelişmiş şehri UNESCO dünya mirası Bergama’da Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun 80. yılını kutlama toplantısı yapıldı.

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun Bergama Belediyesi ile birlikte düzenlediği etkinlik Bergama Kültür Merkezi BerKM’de gerçekleşti. Bergama belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Türk Tıp Tarihi, Bergama’nın tıp ve eczacılık geçmişi, Bergamalı ünlü hekim Galenos, Bergama Asklepeion’u, Allianoi, Osman Bayatlı’nın tıp tarihine katkıları gibi konular hazırlanan sunumlarla birlikte masaya yatırıldı.

Program Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç’in açılış konuşmasıyla başladı. Dinç konuşmasında; “Ordinaryüs Prof.Dr. Ahmet Süheyl Ünver’in öncülüğünde 1938 yılında kurulan Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun 80.yılını antik dönemin en önemli tıp merkezlerinden, Roma döneminin en önemli hekimi Galen’in yaşadığı, UNESCO Dünya Mirası Bergama’da, Bergama Belediyesi’nin çok değerli destek ve katkılarıyla kutlamaktan çok mutluyuz. Bu bağlamda bizlere bu olanağı sağlayan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

2500 yıllık kültür, sanat ve bilim kenti

Ardından söz alan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise; “Bergama 2500 yılı aşan kimliğiyle çok önemli kültür, sanat ve bilim kenti. Özellikle tıp tarihi konusunda çok önemli değerleri var. Başta tabi ki Asklepeion ve Roma döneminin ünlü hekimi Bergamalı Galenos. Bu kadim kentin öyküsü içinde barındırdığı ve insanlık tarihine sunmuş olduğu katkılarda var. Burası Parşömenin doğduğu topraklar. Bergama’nın anıtsal yapıları, Akropolü, burada ki tapınaklar, Anadolu’da ki ilk 7 kiliseden birisinin burada olması çok önemli. Bütün bu tarihsel süreç içinde burada insan yaşamı hiç yok olmamış. Dolayısıyla burada birbiri ardına gelen uygarlıklar birbirinden etkilenerek biriktirdikleri kültürleri sonraki kuşaklara aktarmışlar. Bu nedenle 2014’te Bergama çok katmanlı kültürel peyzaj tanımlamasıyla UNESCO’nun da dünya mirası listesine girdi. Bizde Bergama Belediyesi olarak olabildiğince tarihin, geçmişin bizlere yüklediği sorumlulukları önemseyerek, Bergama’nın o geçmişten gelen bilim ve sanat kenti özelliğini bugünde sürdürmeye çalışıyoruz” dedi. Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun kurucusu Ordinaryüs Prof.Dr. Ahmet Süheyl Ünver ile Bergama tarihinde çok önemli yeri olan Osman Bayatlı’nın yollarının kesişmesine de değinen Başkan Gönenç; “Dolayısıyla bu yol 80’inci yılda yeniden burada kesişti. Ben bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Prof.Dr. İlter Uzel’in Antik Literatürde Galenos ve Prof. Dr. Tamer Akça’nın Bergama Asklepeion’u konulu sergilerinin açılışları yapıldı. Sergi açılışlarının ardından ise yapılan ilk oturumlarda Prof. Dr. Gülten Dinç ‘Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun Kuruluş ve Kurumsallaşma Süreci’ni, Prof.Dr. Ayşegül Erdemir Demirhan ‘Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun Başkanlığı Dönemindeki Faaliyetleri’ni Prof.Dr. Yeşim Işıl Ülman anlattı.

Bergama’nın tıp tarihine katkıları ve Galenos

Öğleden sonra yapılan oturumlarda ise araştırmacı-yazar Uğurol Barlas “Bergama Kozak Yaylası’nda Geleneksel Halk Hekimliği”, Bergama eski Belediye Başkanı araştırmacı-yazar Sefa Taşkın “Osman Bayatlı ve Tıp Tarihine Katkıları”, Uzm. Arkeolog Bülent Türkmen “UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın Üstün Evrensel Değerlerinde Asklepion’un Yeri ve Önemi” konularını anlattı. Yunanistan’dan gelen Prof.Dr. Constantinos Trompoukis “Bergamalı Galenos’un Hayatı ve Çalışmaları, Tıp Tarihine Katkıları Hakkında Kritik Analiz”, Prof.Dr. Tamer Akça “Bergama Asklepeionu”, Doç.Dr. Ahmet Yaraş “Son Veriler Işığında Allianoi’un Tıp Tarihindeki Yeri”, Dr. Murat Tozan ise “Aristeides ve Galenos: Bir Hasta ve Bir Hekimin Gözünden Sağlık Kenti Pergamon” konularını anlattılar.

Bergama’da yapılan Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun 80.yılını kutlama toplantısı sonunda Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç tüm konuşmacılara katılımlarından dolayı birer Bergamalı ünlü tıp hekimi Galenos’un heykelinden verdi. Daha sonra grup Uzman Arkeolog Tuğba Gencer rehberliğinde Bergama Müzesi’ni gezdi.