İmar Barışı’nda sona doğru gelirken Giresun ve Gümüşhane arasında yaşanan yayla sınırı sorunu çözülmeyi bekliyor

İmar Barışı’nda sona doğru yaklaşılırken, Giresun ve Gümüşhane il sınırlarında bulunan yaylaların Giresun’a ait olanlarının 2008 yılında yapılan kadastro çalışmasıyla Gümüşhane’ye yazıldığı gerekçesiyle Tirebolu ilçesinde bir araya gelen belediye başkanları ve muhtarlar istişare toplantısı düzenledi.

Tirebolu Ziraat Odası 15 Temmuz toplantı salonunda düzenlenen istişare toplantısına Doğankent Belediye Başkanı Haşim Birol Tekin, Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel, Tirebolu Belediye Başkan Yardımcısı Besim Kadıoğlu, AK Parti Tirebolu İlçe Başkanı Hasan Durmuşkaya, AK Parti Doğankent İlçe Başkanı Rüşan Özden ve 3 ilçenin muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Doğankent Belediye Başkanı Haşim Birol Tekin, toplantının amacının imar affı konusunda istişare yapmak ve Giresun’un yaşadığı sorun olan 2008 yılında yapılan kadastro çalışması ile ilgili il idare sınırı aşılması sonucu ortaya çıkan durumun düzeltilmesine ilişkin olduğunu söyledi.

3 ilçeye bağlı toplamda 25 yaylanın şu an bu konudan mustarip olduğunu belirten Tekin, “Tirebolu ve Güce ilçemizin köylerinin çoğu bizim bölgemize geliyor. İl idaresi sınırı aşılarak kadastro çalışması yapılmış. Burada yaşadığımız sıkıntıların önüne geçilmesi, sınırların belirlenmesi için valilikler nezdinde belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, muhtarlar bir araya gelerek hem bu konun net bir hale getirilmesi hem de geçmişimizde bizim yayla davalarının olduğu bilinen bir gerçek bu anlamda komşular arasında gelecekten bir husumet olmadan durumun düzeltilmesi için çalışma yapıyoruz. Giresun’un Doğankent, Tirebolu, Güce ve Gümüşhane’nin Torul ilçesinden geçen harşıt vadisinde, yaylalarında turizm adına faaliyet yapılması, istihdam sağlanmasını istiyoruz fakat bu haliyle sınır tartışmaları yaşanıyor bu nedenle bir araya gelip ortak bir karar almayı engelliyor” dedi.

Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel ise Giresun Valiliği tarafından çizilen bir haritadan kaynak göstererek yapılan kadastro çalışmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Kadastro çalışması yapılırken yaşanan ilgisizlik sonucu bu durumla karşı karşı kalındığını kaydeden Geçgel, “Zamanında yaylalarımızda kadastro çalışmaları yapılırken belki biraz ilgisizlik oldu çünkü tapulu arazi olmadığı için sorun yok. Bu nedenle ha Gümüşhane’nin yaylasında kalıyorsun ha Giresun’un yaylasında kalıyorsun bu zaman kadar bu sorun olarak görülmedi ama bundan sonra yayla evlerinin kayıt altına alınmasıyla beraber mera yerlerinin bağlı olduğu yerler konusunda sorun olmaya başlayacak. Giresun valiliğinizin çizmiş olduğu bir harita var. Burada Çeküm yaylası, Ayderesi ve birçok yayla, bakıyorsun Giresun Güce sınırları içerisinde valilik bu haritayı kendi başına çizmez fakat Güce’nin Gülağaç köyünün Kürtün ile mahkeme durumu var, Kürtün buranın Gümüşhane’ye ait olduğunu iddia ediyor. Böyle karmaşık bir durum var bununda biran evvel çözülmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda 3 belediye başkanı, il genel meclis üyeleri ve muhtarların konun çözüme kavuşturulması adına bölge milletvekilleri ile görüşme kararı aldı. Belirlenecek bir tarihte Ankara’ya gidecek olan heyet konuyu çözüme kavuşturmak için çalışacak.