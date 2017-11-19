İncirlik’te NATO protestosu

Adana’da Vatan Partisi İl Başkanlığı, NATO tatbikatında hedef noktasına Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının konmasını protesto etti.

8-17 Kasım tarihleri arasında Norveç’te icra edilen bir NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının hedef noktasına konulması İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığının bulunduğu İncirlik Mahallesi’nde protesto edildi.

Vatan Partisi İl Başkanı Selver Kaplan, yönetim kurulu üyeleri ve partililer ile İncirlik girişinde buluşup sloganlar atarak 10. Tanker Üs Komutanlığına doğru yürüdü. Polis, partililerin komutanlığa yaklaşmasına izin vermeyerek üsse yaklaşık 500 metre kala yolu bariyerlerle kapattı. Burada açıklama yapan Vatan Partisi Adana İl Başkanı Selver Kaplan, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a NATO’da yapılan hakaretin kabul edilemez olduğunu, Türkiye’nin NATO ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Kaplan, “Hatta Türkiye NATO’dan çıkmalıdır. Adana’daki ABD’nin İncirlik Üssü de kapatılmalıdır. NATO’da Atatürk’e yapılan hakaret Türk milletine yapılmıştır. Bunun üzeri kuru bir özürle kapatılamaz” dedi.



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Partililer daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.