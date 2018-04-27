İnegöl güçlü ekonomisi ile Türkiye’nin gözbebeği

Nisan ayı başında yapılan seçimlerde göreve gelen Yavuz Uğurdağ başkanlığındaki İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yönetim kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, ilçe ekonomisini daha da büyütmek için uygulayacakları projeleri TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na anlatan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün örnek bir üretim merkezi ve Türkiye’nin gözbebeği olduğunu söyledi.

Ziyarette konuşan Yavuz Uğurdağ, TOBB’nin Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri ve İTSO’nun üst kuruluşu olduğunu belirtti. Yeni dönem hedeflerini anlatmak ve projelerini anlatıp destek istemek amacıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret ettiklerini söyleyen Yavuz Uğurdağ, “Sayın Hisarcıklıoğlu, TOBB’da çok büyük emekleri olan deneyimli biri. TOBB bünyesindeki odalarla ve üyelerin sorunları ile yakından ilgileniyor” dedi.

Güçlü bir ekonomiye sahip olan İnegöl’ün istihdama sağladığı katkı, düzenli olarak yıllardır fazla veren dış ticareti, planlı sanayileşmesi ve mobilya sektöründeki gücü ile dikkat çektiğine vurgu yapan Başkan Yavuz Uğurdağ, ilçe ekonomisinin daha da iyi duruma gelmesi için bir dizi proje hazırladıklarını belirtti.

İnegöl ekonomisinde mobilya sektörünün önemli bir payı olduğunu kaydeden Başkan Yavuz Uğurdağ, yapacakları çalışmalar ile bu sektörün önünü daha fazla açmayı hedeflediklerini söyledi. Mobilya sektörüne katma değerinin yüksekliği, istihdam dostu olması ve diğer sektörlere olan olumlu katkısı nedeni ile önem verdiklerini ifade eden Uğurdağ, yeni dönemde ilçedeki tüm sektörlerin önünü açacak projeleri olduğunu da vurguladı. Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün köftesinin tüm dünyada tanınması, Oylat’a daha çok ziyaretçi gelmesi, mobilya kadar güçlü olan tekstil sektörü, son yıllarda çıkış yakalayan makine sektörü için bir dizi projeleri olduğunu ve verimli topraklarında yetişen tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için de gıda sektörüne destek vereceklerinin altını çizdi.

Türkiye’nin ekonomik açıdan gelişmesi için gençlerin ve kadınların iş hayatına daha çok katılmaları gerektiğini de söyleyen Yavuz Uğurdağ, bu konudaki duyarlılıklarını İTSO’nun yeni yönetim kurulunda genç ve kadın üyelere yer vererek kanıtladıklarını vurguladı. Uğurdağ, kadınların hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da başarılı olduklarını, gençlerin de enerjileri ile ekonomiye büyük bir ivme kazandırdığını sözlerine ekledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’da, İnegöl’ün güçlü ekonomisi ve her yıl dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine sunduğu katkı nedeni ile Türkiye’nin gözbebeği olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, 1890 yılında kurulan İTSO’nun köklü geçmişi ile TOBB’a bağlı oda ve borsalar arasında güzide bir yeri bulunduğunu dile getirdi. İnegöl’ün yıllık 1 milyar doların üzerindeki dış ticaret hacmi, yıllardır dış ticaret fazlası vermesi, bünyesindeki Organize Sanayi Bölgelerinde üretim yapan sanayi tesisleri, çevreye duyarlı üretimi, mobilya sektöründeki başarısı ile dikkatleri üzerine çektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “ilçe ekonomisine yön veren İTSO’nun, takdire şayan çalışmalarını gıpta ile izliyoruz. Bu güzide kurumumuzun yeni yönetim kurulu üyelerini ve meclis divanını ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. TOBB olarak İnegöl’e ve iş dünyasına hizmet veren İTSO’ya elimizden gelen her türlü katkıya hazırız” diye konuştu.