İnegöl’de ağaç katliamına tepki

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni açılacak yol için yaklaşık 10 ağaç kesildi.Cerrah Mahallesi’nde dere kenarında yeni yol açılması için belediye yetkilileri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda ağaç zarar...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni açılacak yol için yaklaşık 10 ağaç kesildi.

Cerrah Mahallesi’nde dere kenarında yeni yol açılması için belediye yetkilileri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda ağaç zarar gördü. Bazı ağaçlar ise ağaç kesme motoruyla kesildi. Aynı sokakta oturan Seyhan Turan isimli vatandaş, kesim yapan kişiye müdahale ederek diğer ağaçların kesilmesini önledi. Bunun üzerine durum Orman İşletme Müdürlüğüne haber verildi. Müdürlükten gelen yetkililer inceleme yaparak olay yerinde fotoğraf çekti. CHP İlçe Başkanı Necmi Demir de bazı partililerle bölgeye geldi.

Seyhan Turan, "Evimin önün çok güzel ağaçlık ve dere kenarı. Burada yer açılacakmış, kocaman çınar ağaçlarını kesmeye başladılar. Ben gelip durdurdum. Hatta kesen kişi istediğin yere şikayet et, biz burayı kafamıza göre yapmıyoruz isterse hepsini keseriz. Bir ağaç 30 senede yetişiyor" diye konuştu.

İlçe Başkanı Necmi Demir ise, "Evet ağaç kesilebilir, ama mutlaka yetkililerle görüşülerek, yola çok mani oluyorsa kesilebilir. Ona itirazımız yok. Ama yol açılan yerde çok zor şartlarla kesilmiş çınar ağaçlarını görüyoruz. Ben mühendis falan değilim bu yolun yapılması için ağaçların kesilmesine gerek yoktu. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.