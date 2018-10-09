GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 18:06

İnegöl’de ağaç katliamına tepki

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni açılacak yol için yaklaşık 10 ağaç kesildi.Cerrah Mahallesi’nde dere kenarında yeni yol açılması için belediye yetkilileri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda ağaç zarar...

İnegöl'de ağaç katliamına tepki
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni açılacak yol için yaklaşık 10 ağaç kesildi.

Cerrah Mahallesi’nde dere kenarında yeni yol açılması için belediye yetkilileri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda ağaç zarar gördü. Bazı ağaçlar ise ağaç kesme motoruyla kesildi. Aynı sokakta oturan Seyhan Turan isimli vatandaş, kesim yapan kişiye müdahale ederek diğer ağaçların kesilmesini önledi. Bunun üzerine durum Orman İşletme Müdürlüğüne haber verildi. Müdürlükten gelen yetkililer inceleme yaparak olay yerinde fotoğraf çekti. CHP İlçe Başkanı Necmi Demir de bazı partililerle bölgeye geldi.

Seyhan Turan, "Evimin önün çok güzel ağaçlık ve dere kenarı. Burada yer açılacakmış, kocaman çınar ağaçlarını kesmeye başladılar. Ben gelip durdurdum. Hatta kesen kişi istediğin yere şikayet et, biz burayı kafamıza göre yapmıyoruz isterse hepsini keseriz. Bir ağaç 30 senede yetişiyor" diye konuştu.

İlçe Başkanı Necmi Demir ise, "Evet ağaç kesilebilir, ama mutlaka yetkililerle görüşülerek, yola çok mani oluyorsa kesilebilir. Ona itirazımız yok. Ama yol açılan yerde çok zor şartlarla kesilmiş çınar ağaçlarını görüyoruz. Ben mühendis falan değilim bu yolun yapılması için ağaçların kesilmesine gerek yoktu. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku