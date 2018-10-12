İnegöl’de alt yapı çalışmaları başlıyor

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası’ adlı halk günlerine devam ediyor.Bereket Sofrası bu hafta Akhisar Fatih Camii’nde kuruldu. Namaz sonrası vatandaşlarla simit, zeytin ve...

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası’ adlı halk günlerine devam ediyor.

Bereket Sofrası bu hafta Akhisar Fatih Camii’nde kuruldu. Namaz sonrası vatandaşlarla simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapıldı. Başkan Alper Taban, “2019 yılı itibariyle Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı programı hazır. Bunun çalışmaları başlayacak” dedi.

Taban, “Allah nasip ederse 2019’un Mart ayında mahallî seçimler gerçekleştirilecek. Eksik ve aksakları gidermek adına gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Yeri geliyor muhtarımızla, yeri geliyor vatandaşlarımızla buluşarak, taleplere cevap veriyoruz. Pek çok işte önce alt yapı tamamlanması gerektiği için üst yapı daha sonra devam edecek. 2019 yılı itibariyle Büyükşehir’in alt yapı programı hazır. Bunun çalışmaları başlayacak. Biz bir yandan çocuk parkı, yeşil alan düzenlemeleri, asfalt düzenlemeleri gibi eksikleri ihtiyacı karşılayacak ölçüde gidermeye gayret ediyoruz” diye konuştu.