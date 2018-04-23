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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:59

İnegöl’de satranç turnuvası

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl ilkinin düzenlediği 1. Ulusal Hızlı Satranç Turnuvası ilgi gördü.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 1. Ulusal Hızlı Satranç Turnuvasında 8-9 yaş, 9-10 yaş ve 10 yaş üzeri...

İnegöl'de satranç turnuvası
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İnegöl Belediyesi’nin bu yıl ilkinin düzenlediği 1. Ulusal Hızlı Satranç Turnuvası ilgi gördü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 1. Ulusal Hızlı Satranç Turnuvasında 8-9 yaş, 9-10 yaş ve 10 yaş üzeri olmak üzere 3 kategoride 140 kişi kıyasıya mücadele etti. Çoğunluğu çocuklardan oluşan yarışmacılar, birbirinden çekişmeli oyunlar çıkarırken, turnuva pazar günü İnegöl Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan turnuva, akşam 16.00’a kadar devam etti. 192 başvurudan 140’ının katılım sağladığı turnuvada, yarışmacılar ilk 5’e girip madalya almak için mücadele etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Pazar günü erken saatlerde başlayan turnuva bu saatlere kadar devam etti. Satranç hususu, geçmişte Belediye Başkan Yardımcılığı yaparken de önüme sıkça gelen bir konuydu. Bununla alakalı olarak niçin turnuva düzenlenmiyor şeklinde talepler geliyordu. Açıkçası okullarda bu faaliyetler sıkça yapıldığı için bu işi okullar üstlenmiş gibi gözüküyordu. Biz de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde yapalım istedik. Bu organizasyonu İnegöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren çocuklara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
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