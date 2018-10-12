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12 Ekim 2018 Cuma 19:08

İnegöl’de su kesintisi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

İnegöl'de su kesintisi
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Huzur Mahallesi FSM Bulvarı ile Atatürk Cad. arasında kalan bölge ve civarında 15 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında, 08.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
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