İnegöl’de su kesintisi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Huzur Mahallesi FSM Bulvarı ile Atatürk Cad. arasında kalan bölge ve civarında 15 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında, 08.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
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