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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:39

İnegöl’de ulaşım yolunda

Bursa’nın ulaşımına nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yol çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. İnegöl’de belediye ve AVM önündeki kavşaklarda yapılan çalışmalarla ilçedeki trafiğin daha da rahatlaması hedefleniyor.Bursa’nın...

İnegöl'de ulaşım yolunda
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Bursa’nın ulaşımına nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yol çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. İnegöl’de belediye ve AVM önündeki kavşaklarda yapılan çalışmalarla ilçedeki trafiğin daha da rahatlaması hedefleniyor.

Bursa’nın ulaşımında akıllı kavşak uygulamalarıyla yüzde 40’lara varan ferahlama yaşatan Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin en büyük ve ticari potansiyeli en yüksek ilçelerinden biri olan İnegöl’deki yol çalışmaları hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapım faaliyetleri kapsamında, İnegöl AVM Önü Kavşağı’nda çalışmalar tamamlandı, İnegöl Belediye Önü Kavşağı’nda ise çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da, kent içi ulaşımda önemli adımlar attıklarını ifade ederek, farklı noktalarda uygulanan akıllı kavşaklarla, trafiğin yüzde 40 oranında nefes alır hale geldiğini söyledi. Bursalılardan tam not alan çalışmaların Esentepe, FSM Tuna Caddesi, Beşevler, Otosansit, Korupark Emek ve Küçük Sanayi kavşaklarından başladığını belirten Başkan Aktaş, şehrin muhtelif 29 bölgesindeki kilit noktalarda yapılan düzenlemeler ile de araç işleyişinin rahatlatıldığını kaydetti.

Başkan Aktaş, Bursa’da ulaşımın kesintisiz hale getirilmesine yönelik müdahalelerin süreceğini vurgulayarak, “Ulaşım adımlarımızı ilçelerde de atıyoruz. Kentin her köşesinin ulaşılabilir olmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda İnegöl AVM önünde bulunan kavşak düzenleme çalışmalarımız tamamlandı. Çalışma kapsamında yaklaşık olarak 14 bin 500 metrekarelik alanda bulunan önceki kavşak, idari ekipler tarafından sökülerek yerine yeni projeye uygun akıllı kavşak uygulaması yapıldı. Yeni proje kapsamında kavşak orta adası söküldü, yerine dönüşler için hızlı geçişler ve ana hatlar için de dönüş saklanma cepleri yapıldı. Aynı zamanda projeye uygun olarak aydınlatma, trafik levha ve ışıklandırma sistemleri de uygulandı” diye konuştu.

İnegöl İlçesi Belediye Hizmet Binası önünde devam eden kavşak düzenleme çalışmalarını da anlatan Başkan Aktaş, burada da yaklaşık 11 bin 500 metrekarelik alanda bulunan önceki kavşağın yerine yeni projeye uygun akıllı kavşak uygulaması yapıldığını söyledi. Yeni proje kapsamında kavşak orta adasının söküldüğünü ifade eden Aktaş, burada da hızlı geçişler ve dönüş saklanma cepleri yapılacağını, aydınlatma, trafik levha ve ışıklandırma sistemlerinin de konulacağını belirtti. Başkan Aktaş, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını da sözlerine ekledi.
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