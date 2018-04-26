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26 Nisan 2018 Perşembe 11:01

İnegöl’de vekillik için ilk istifa

İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Mehmet Yurttutan, AK Parti´den Milletvekili aday adayı olmak için meclis üyeliğinden istifa etti.Yurttutan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban´ı makamında ziyaret ederek, AK Parti Bursa milletvekili...

İnegöl'de vekillik için ilk istifa
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İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Mehmet Yurttutan, AK Parti´den Milletvekili aday adayı olmak için meclis üyeliğinden istifa etti.

Yurttutan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban´ı makamında ziyaret ederek, AK Parti Bursa milletvekili aday adayı olmak için belediye meclisi üyeliğinden istifa dilekçesini Taban´a sundu. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan’ın da hazır bulunduğu ziyaretin ardından aday adaylığını açıklayan Mehmet Yurttutan, “24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olabilmek için bugün istifa dilekçemi sundum. Böyle bir karar aldık. Yolculuğumuza çıktık. 2014 yılında girmiş olduğumuz süreçte bu yolculuğumuza milletvekili aday adayı olarak devam edeceğiz. Beni yalnız bırakmayan ilçe başkanımız ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Yurttutan ziyaretin ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığına giderek resmi müracaatta bulundu.
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