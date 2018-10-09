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09 Ekim 2018 Salı 14:53

İnegöl’den Gazzeli 1260 öğrenciye yardım

İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği, 1260 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıttı.Konu ile ilgili açıklama yapan İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhan Tatli, "Mavi Marmara gemisi ile Filistin’i dünya gündemine sokmayı...

İnegöl'den Gazzeli 1260 öğrenciye yardım
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İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği, 1260 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhan Tatli, "Mavi Marmara gemisi ile Filistin’i dünya gündemine sokmayı başaran İHH İnsani Yardım Vakfı ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnegöl İHH insani yardım derneği olarak başlattığımız kampanya sonucunda hayırseverlerin destekleriyle Gazzeli 1260 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye ve ayakkabı ihtiyacını karşıladık. İnegöllü hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı projeden 630 erkek, 630 kız öğrenci istifade etti. Öğrencilere okul üniformasının ve kırtasiyenin yanında ayakkabı yardımında da bulunduk" dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, sürdürmüş olduğu yetim sponsorluk sistemi ile Filistin’de halihazırda 15 bin 328 yetime düzenli destek veriyor.
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