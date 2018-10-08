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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:57

İnegöl’ün yeni kaymakamı Şükrü Görücü göreve başladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinin yeni kaymakamı Şükrü Görücü görevine başladı.Yeni kaymakam basın mensuplarıyla bir araya gelerek konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kaymakam Şükrü Görücü, "İnşallah birlikte güzel hizmetlere vesile...

İnegöl'ün yeni kaymakamı Şükrü Görücü göreve başladı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinin yeni kaymakamı Şükrü Görücü görevine başladı.

Yeni kaymakam basın mensuplarıyla bir araya gelerek konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kaymakam Şükrü Görücü, "İnşallah birlikte güzel hizmetlere vesile oluruz. İnegöl’e yabancı değiliz, belki bilfil bütün köylerine gitmedik, ama yakında tanıdığımız bir ilçe. Öncelikle hemşerilerimizin huzuru, refahı önemli. Onlarla birlikte bizden önceki arkadaşlarımızın devrettiği görevi daha da illeri götürmek birinci önceliğimiz olacak. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde görev yaptım, dolasıyla İnegöl’de birlikte güzel hizmetlere vesile olacağız. Vatandaşlarımız dertlerini direk bizlere iletebilecek. Bizim yetmediğimiz yerlerde belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız siz basın mensuplarıyla bu ilçeye hizmet etmek isteyen herkesle birlikte hareket edeceğiz. Ben herşeyden önce gelişen, büyüyen, kalkınan İnegöl gördüğüm için, daha da illeri diyeceğine inandığım için bunu da birlik ve beraberlik içerisinde götüreceğiz" diye konuştu.
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