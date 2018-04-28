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28 Nisan 2018 Cumartesi 21:41

İngiliz Alfie bebek hayatını kaybetti

LONDRA (İHA) – Londra’da ebeveynleri ve doktorların hayat destek ünitesinden çekilmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı Alfie Evans isimli bebek, hayat destek ünitesinden ayrıldıktan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

İngiliz Alfie bebek hayatını kaybetti
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LONDRA (İHA) – Londra’da ebeveynleri ve doktorların hayat destek ünitesinden çekilmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı Alfie Evans isimli bebek, hayat destek ünitesinden ayrıldıktan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

2016 yılının Aralık ayından beri, ebeveynleri ve sağlık görevlileri arasında hayat destek ünitesinden çekilmesi konusunda anlaşmazlığın sürdüğü Alfie bebek 5 gün önce hayat destek ünitesinden ayrılmıştı. Beyin yapı bozukluğu hastalığı olan bebek bugün hayatını kaybetti. Alfie’nin ebeveynleri Tom Evans ve Kate James, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, “Bebeğimiz bu gece 02.30’da kanatlandı. Bizim kalbimiz kırık" dedi.

Doktorlar Alfie bebeği yaşatılmaya çalışmanın insanlık dışı olduğunu söyledi. Alfie’nin ailesi, bebeklerini tedavi amaçlı İtalya’ya götürmek istemeleri ile gündeme gelmişti. Öte yandan İngiliz makamlar Alfie İtalya’ya götürülmesine izin vermemişti.
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