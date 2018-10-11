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11 Ekim 2018 Perşembe 12:04

İngiliz Basını: “Kaşıkçı kaçırılmış olabilir”

İngiliz basını, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğu 2 Ekim Salı günü İstanbul’a inen ve farklı ülkelere giden 2 özel jete dikkat çekerek, Kaşıkçı’nın kaçırılmış olabileceğini iddia etti.

İngiliz Basını: 'Kaşıkçı kaçırılmış olabilir”
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İngiliz basını, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğu 2 Ekim Salı günü İstanbul’a inen ve farklı ülkelere giden 2 özel jete dikkat çekerek, Kaşıkçı’nın kaçırılmış olabileceğini iddia etti.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan 2 Ekim Salı günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğinden beri haber alınamıyor. Konsolosluk binasının iki defa aranmasına rağmen Kaşıkçı’ya ait bir delilin bulunamaması, katledildiğine yorumlanıyordu.

Ancak İngiliz basını Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün İstanbul’dan havalanan 2 Suudi jetine dikkat çekti. Kaşıkçı konsolosluk binasına girdikten sonra 2 Suudi jeti İstanbul’a inmiş, uçaklardan biri Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai’ye, diğeri de Mısır’a gitmişti. Bu duruma dikkat çeken İngiliz basını Kaşıkçı’nın kaçırılmış olabileceğini iddia etti. İngilizler, 2 uçağın da Suudi Arabistan merkezli bir şirkete ait olduğunun altını çizdi.
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