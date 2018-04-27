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27 Nisan 2018 Cuma 10:09

İngiliz oyununa yeni önlem

Tatilde yiyip içip, eğlendikten sonra ülkelerine dönünce yasal boşluklardan faydalanarak, çeşitli bahanelerle yüklü miktarda tazminat talep eden İngilizlerden yaka silken Türk otelciler, tesislerinin bünyesinde adeta dedektiflik hizmeti veren...

İngiliz oyununa yeni önlem
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Tatilde yiyip içip, eğlendikten sonra ülkelerine dönünce yasal boşluklardan faydalanarak, çeşitli bahanelerle yüklü miktarda tazminat talep eden İngilizlerden yaka silken Türk otelciler, tesislerinin bünyesinde adeta dedektiflik hizmeti veren yeni bir departman oluşturdu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, geçtiğimiz yıl defalarca gündeme taşınan ’İngilizlerin 5 yıldızlı oyunu’nun geldiği nokta hakkında bilgi verdi. Bülent Bülbüloğlu, şunları söyledi:

“Anlaşma gereği turizmciler İngiliz tatilcilerle anlaşmazlığa düştüğünde İngiltere mahkemelerinin kararı esas alınıyor. Davalar sonrası tazminat cezasına çarptırılan tur operatörü, ‘reklamasyon’ adı altında mahkeme, avukat ve benzeri masrafları da ekleyerek, otelciye ödeyeceği ücretten düşüyor. Dolayısıyla hem biz hem de tur operatörü mağdur oluyor. İngilizlerin ülkesine döndükten sonra ‘asılsız iddialarla’ tazminat talep etme gelenekleri, geçtiğimiz sezon adeta zirve yaptı, bu da sadece bizlerin değil, başta İspanya ve Fas olmak üzere birçok ülkedeki meslektaşlarımızın sabrını taşırdı. Başta İspanya’dakiler olmak üzere, sektör temsilcilerinin İngiliz hükümetine baskısı sonuç vermeye başladı. Daha önce 10 tazminat başvurusunun 10’u da aleyhimize çıkıyordu. Şimdi 10’da 4’ü reddediliyor.”

Bülbüloğlu ‘yetersiz’ olduğunu belirttiği iyi gelişmelere rağmen ’İngiliz oyunu’nun tamamen önüne geçilemeyince, özelikle ‘her şey dahil’ sistemiyle çalışan Türk otelcilerin işletmelerinde, reklamasyon departmanı oluşturduğunu ifade etti. Söz konusu departmanda görevli personel ya da personellerin adeta bir dedektif gibi iz sürdüğünü kaydeden Bülbüloğlu, “Mahkemelerde gerekecek tüm belgeler, sertifikasyonlar, raporlar burada tutuluyor. Örneğin, turist eğer yediği yemekten rahatsızlandığı bahanesini öne sürüyorsa, o güne, o döneme ait gıda raporları, başka bir konuğun hastalanıp, hastalanmadığına ilişkin bilgiler belgeleniyor. Kamera kayıtlarıyla hasta olup olmadığı tespit ediliyor. ‘Kaydım, düştüm, kolum kırıldı’ yalanı da yine kamera kayıtlarıyla, ‘kaydırmazlık’ belgeleriyle çürütülüyor. Bunlar gibi birçok konuda tatilcinin haklılığı ya da haksızlığı tespit ediliyor. Söz konusu departmanı oluşturan tesis sayısı hızla artıyor. Çünkü geçmişte, yüklü tazminat ödemek zorunda bırakılan otelcinin canı çok yandı. Yeniden İngiliz oyununa gelmek istemiyor” dedi.
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