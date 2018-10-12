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12 Ekim 2018 Cuma 11:49

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in torunu Eugenie bugün evleniyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in torunu Eugenie, Jack Brooksbank ile Windsor’daki St. George’s Şapeli’nde bugün yerel saatle 11.00’de gerçekleştirilecek törenle dünya evine girecek.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Eugenie bugün evleniyor
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in torunu Eugenie, Jack Brooksbank ile Windsor’daki St. George’s Şapeli’nde bugün yerel saatle 11.00’de gerçekleştirilecek törenle dünya evine girecek.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Prens Philip’in üçüncü çocukları Prens Andrew’in eski eşi Sarah Ferguson’dan olan küçük kızı 28 yaşındaki Prenses Eugenie, 32 yaşındaki Jack Brooksbank ile Windsor’daki St. George’s Şapeli’nde bugün dünya evine girecek. İngiltere tahtının 9. sıradan varisi olan Eugenie ve Jack Brooksbank düğün için Prens Harry ve Meghan Markle’ın Mayıs evinde evlendikleri Windsor’daki St. George’s Şapeli’ni seçti. Prenses Eugenie ve Londra’da bir gece kulübünün müdürü olan Brooksbank, yedi yıldır birlikteydi. Çift Ocak ayı başlarında Nikaragua’da nişanlanmışlardı.

850 kişi davet edildi

Düğüne, Robbie Williams ve eşi Ayda Field, şarkıcı Ellie Goulding ve model Cara Delevingne de dahil olmak üzere yaklaşık 850 konuk beklenirken, halktan bin 200 kişinin Windsor kale arazisinde düğünü izlerken kale dışında ise binlerde kişinin olacağı belirtildi.

Prens Charles’ın eşi Camilla düğüne katılmayacak

2 milyon sterlin harcama yapıldığı belirtilen düğün eleştiri oklarının hedefi olurken, Prens Charles’ın eşi Camilla’nın düğüne katılmayacağı bildirildi. Edinburgh Dükü Prens Philip’in katılıp katılmayacağı resmi olarak doğrulanmadı ancak torunları Prens George ve Prenses Charlotte’nin düğünde yer alacağı belirtildi.

Gelin ve damattan akıl almaz istek

Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank Windsor kentindeki evsizlerin düğün günü öncesinde sokakları terk etmesini istedi. Kraliyet ailesi düğünü öncesinde verilen emir, kentteki evsizlerden büyük tepki gördü. Ayrıca düğün öncesinde Windsor kentinde 250 bin sterlinlik temizlik işlemi de yapılacak.
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