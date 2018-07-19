İnşaat halindeki binada çocukların tehlikeli oyunu

Adana’nın Kozan ilçesinde yapımı devam eden bir inşaata kimsenin olmadığı bir saatte gizlice giren çocukların binadaki tehlikeli oyunları yürekleri ağızlara getirdi.Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde yapımı devam eden ve kabası tamamlanan...

Adana’nın Kozan ilçesinde yapımı devam eden bir inşaata kimsenin olmadığı bir saatte gizlice giren çocukların binadaki tehlikeli oyunları yürekleri ağızlara getirdi.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde yapımı devam eden ve kabası tamamlanan bir inşaata kimsenin olmadığı akşam saatlerinde giren kalabalık bir çocuk gurubu inşaatın önce damına daha sonra ise asansör boşluğunun üzerine çıktı. Burada bir süre tehlikeli bir şekilde oyunlarına devam eden çocuklar daha sonra binada sıva ustalarının kullandığı asansöre geldiler. Çocukların tehlikeli oyununu gören bir vatandaşın bağırması üzerine çocuklar inşaat alanından ayrıldılar.