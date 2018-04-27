İnşaat işçilerinin ölümle dansı

Sivas’ta bir inşaatın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler ölüme davetiye çıkardı.Gültepe Mahallesi’nde 6 katlı bir inşaatın çatı katında işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadığı görüldü. İşçilerin,...

Sivas’ta bir inşaatın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler ölüme davetiye çıkardı.

Gültepe Mahallesi’nde 6 katlı bir inşaatın çatı katında işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadığı görüldü. İşçilerin, kendilerini çatıya bağlayan herhangi bir önlem olmaması çevredeki vatandaşların adeta yüreğini ağzına getirdi. Çatıda rahat tavırlarıyla dikkat çeken işçiler, adeta ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya davetiye çıkardı.