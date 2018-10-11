İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Suudi Arabistan’a çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan’a Yemen’deki sivil hedeflere yönelik ölümcül hava saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan’a Yemen’deki sivil hedeflere yönelik ölümcül hava saldırılarını durdurması ve saldırılardaki çocuk kayıplardan sorumlu yetkilileri yargılaması için çağrıda bulundu.

Yemen’i kıtlığa iten ve on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 3,5 yıllık iç savaşta sivil kayıpların daha az olması için Suudi Arabistan’a müttefikleri dahil baskı yapılmıştı.