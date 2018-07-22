İnternetten araç alırken dikkat

İnternetten alışverişin hayatımıza girmesiyle araç alacakların da ilk adresi internet siteleri oldu.

Geçmiş yıllarda araba galerilerine ve otomobil pazarlarına giderek araç bakan alıcıların büyük birçoğu artık internete yönelirken, galericiler ise internetten araba alırken alıcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İzmir Galericiler Sitesi esnaflarından Hakan Karagöz, “İkinci el araç alırken bildiğiniz, tanığınız ve olası bir sorunda muhatap bulabileceğiniz galerilerle alışveriş yapılmasını öneriyorum. İnternetten araç alırken dikkatli olmak lazım. İnternete yüklenen fotoğraflarla araç farklı olabiliyor. Alıcılar mutlaka ekspertiz raporlarını alıp tramer ve kilometre sorgusunu yaptırsın” dedi.

Rapor dışında sorun çıkarsa para iade

İkinci el otomobil piyasasının durgun olduğuna dikkat çeken Karagöz, “Tatil dönemi olmasından olayı işlerimiz çok durgun. Ramazan Bayramı’nda önce seçim süreci olduğu için de istediğimiz gibi geçmedi. İnşallah en kısa zamanda işlerin açılmasını ve piyasaların hareketlenmesini bekliyoruz” diye konuştu. Aynı sitede galericilik yapan Şeref Özdemir de galeriler olarak alıcılara her türlü kolaylığı sunduklarını belirterek, “Biz her arabanın ekspertiz raporunu çıkarıyoruz. Alıcı arabayı ekspertize götürdükten sonra bizde bulunan raporun dışında bir sorun çıkması durumunda eğer alıcı şehir dışından geliyorsa biz onun tüm yolculuk masraflarını karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bedelli askerlik yapacağım aracımı alır mısınız?”

Geçtiğimiz günlerde bedelli askerliğin çıkacağının açıklanmasının ardından birçok vatandaşın bedelliden yararlanmak için arabasını satmak istediğini belirten Mustafa Gülcan, “Son zamanlarda bedelli askerlik talebi çok gelmeye başladı. ‘Bedelli askerlik yapacağım. Aracımı alır mısınız’ sorusuyla çok karşılaşıyoruz. Taleplerin yaklaşık yüzde 80’inin bu satıcılar oluşturuyor. Biz de araçları satın alıp ufak bir karla satıyoruz. Bedelli askerliğin çıkması ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi” dedi.

Güven ortamı yaratılmalı

Alıcı ile satıcı arasında en önemli bağın güven olduğuna vurgu yapan Gülcan, “İzmir’den başka şehirlere araba almaya giden çok arkadaşımız var. Fakat gittiklerinde internette baktıkları arabayla karşılaşmıyorlar. Fotoğraflarla arabalar arasında fark olabiliyor. Biz araçlarımızın ekspertiz raporlarını yaptırıp araçların önüne koyuyoruz ki kimsenin aklında şüphe kalmasın. Zaten devletimizin de bu yönde çalışmaları var. Bizler çok memnunuz çünkü güvenerek araç alıp-satmak istiyoruz” diye konuştu.

Alıcılar şikayetçi

Araba almak için galerileri gezen alıcılar ise fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Bütçesine göre hareket etmek zorunda olduğunu belirten alıcı Ferhat Türker, “Bir araba almayı düşünüyorum ve bu yüzden araba pazarına geldim. Fiyatların düşük olduğu söyleniyordu ama öyle olmadığını gördüm. Parama göre hareket etmem gerekiyor. Bana göre fiyatlar oldukça yüksek” dedi.

Fiyatların yüksekliğinden dolayı bütçesine göre bir araç bulamadığını söyleyen alıcı Gökhan Şen ise “Doların yükselmesiyle birlikte araba fiyatları da bir hayli yükselmiş durumda. Araba almak için geldik ama almadan geri döneceğiz. Bütçemize göre araba bulamadık” ifadelerini kullandı.