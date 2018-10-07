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07 Ekim 2018 Pazar 20:58

Interpol Başkanı Hongwei’nin Çin’de gözaltında olduğu ortaya çıktı

Çin Hükumeti yetkilileri, 1 haftadır kendisinden haber alınamayan Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) Başkanı Meng Hongwei’nin yasaları ihlal ettiği iddiasıyla gözaltında olduğunu açıkladı.

Interpol Başkanı Hongwei'nin Çin'de gözaltında olduğu ortaya çıktı
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Çin Hükumeti yetkilileri, 1 haftadır kendisinden haber alınamayan Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) Başkanı Meng Hongwei’nin yasaları ihlal ettiği iddiasıyla gözaltında olduğunu açıkladı.

Çin hükümeti, 1 haftadır kendisinden haber alınamayan Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) Başkanı Meng Hongwei’ye ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Çin Merkez Disiplin Soruşturması Komisyonu, (CPC) INTERPOL Başkanı ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanı Yardımcısı olan Hongwei’nin soruşturma kapsamında gözaltında olduğunu açıkladı.

CPC yetkilileri, Hongwei’nin yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma altında olduğunu ifade ederken başka bir bilgi paylaşmadı.

Hongwei Kasım 2016’da Interpol Başkanı seçilmişti.
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