İpek Yolu İşbirliği 8. Toplantısı Kayseri’de yapıldı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından düzenlenen İpek Yolu İşbirliği 8. Toplantısı Kayseri’de gerçekleştirildi. İpek Yolu Programı Teknik Koordinatörü Patrick Fritz, projenin somut faydalarının 4 yıla kadar Türkiye ve çevresindeki ülkelerde görülebileceğini söyledi.

UNWTO tarafından düzenlenen İpek Yolu İşbirliği 8. Birleşimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kayseri’de yapıldı. Toplantıya, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü yetkililerinin yanı sıra Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türk Konseyi yetkilileri, Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Programı üyesi ülkelerden 30’un üzerinde uzman ve sektör temsilcileri katıldı.

İki gün sürecek olan toplantıda, İpek Yolu teması çerçevesinde UNWTO üyesi ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak uzmanlar tarafından ülke sunumları yapıldı, İpek Yolu üzerinde özellikle kültür ve turizm alanında işbirliği fırsatları değerlendirildi ve İpek Yolu’na ilişkin farkındalığın artırılması yönündeki projeler ele alındı.

Konuyla ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ziya Taşkent, “Dünya Turizm Örgütüne bağlı İpek Yolu Çalışma Grubu 2010 yılından bu yana her yıl farklı bir ülkede toplantı düzenliyor. Tarihi İpek Yolu Çin’den başlayan İspanya’ya kadar uzanan hat üzerinde 40 küsur ülkeden geçen tarihi bir ticaret yolu. Bu sadece ticari emtianın taşınması için değil, kültür-sanat gibi türlü öğelerin de aktarımı için işlev görmüş bir yol. Bugün Kayseri’de bu kapsamda yaklaşık 35 misafiri; İpek Yolu üzerindeki ülkelerin delegelerinin temsilcilerini ağırlıyoruz. 2 günlük bir toplantı olacak. İlk gününde kapalı devre oturumları yapılacak, yarın da bizatihi İpek Yolu üzerinde olan Kayseri’den, aynı hat üzerinde olan Kapadokya’ya bir teknik gezi yapılacak” diye konuştu.

İpek Yolu Programı Teknik Koordinatörü Patrick Fritz ise 2010 yılında kurulan program çerçevesinde İpek Yoluna dair çalışmaların her alanda yapıldığını, 8. İşbirliği Toplantısının da bu çalışmaların çıktılarından biri olduğunu söyledi. Toplantı kapsamında var olan eylem planının güncelleneceğini kaydeden Fritz, 4 yıla kadar Türkiye ile İpek Yolu projesi kapsamındaki diğer ülkelerde çalışmanın faydaları ve yansımalarının somut olarak görülebileceğini ifade etti. Fritz, “Bu toplantı bizim en önemli toplantımız çünkü bir eylem planımız var. Eylem planını da bu toplantıda yapılan fikir alışverişleri sonucunda güncelliyoruz ve içeriğini yeniliyoruz. Şu anda bu toplantıyı burada gerçekleştiriyor olmamız bile çalışmaların bir çıktısı niteliğinde ama bu toplantıda güncellenecek olan eylem planı neticesinde 4 yıllık bir zaman içerisinde Türkiye ve çevresindeki diğer ülkeleri içerecek şekilde çalışmaların sonuçlarını ve etkilerini görme imkanı bulacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

İşbirliği Toplantısının ilk gününde, katılımcı ülke temsilcileri ülkelerinin turizm potansiyellerine ve İpek Yolu Projesinin olası katkılarına dair sunumlar gerçekleştirdi.