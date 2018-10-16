Irak, 90 bin ton ABD pirinci aldı

Irak hükumeti, ABD menşeli 90 bin ton pirinç satın almayı onayladı.

Irak, ABD’den 90 bin ton pirinç satın alacak. ABD Kongre Üyesi Ralph Abraham R-Alto’nun açıklamasına göre, Irak, ABD’nin önerdiği miktarın üç katı pirinç almak istedi. Irak’ın bu kadar büyük miktar ABD pirincini almasının ABD pirinç piyasasını çok etkileyeceğini söyleyen ABD Kongre üyesi, Irak’ın geçtiğimiz Ağustos ayında 15 bin ton pirinç aldığını hatırlattı.

ABD pirincinin dünyada en kaliteli pirinçlerden biri olduğunu iddia eden R-Alto, Irak’ın 90 bin ton pirinç almasını olumlu ve başarılı bir adım olarak nitelendirdi.

1990 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesinin ardından uygulanan ekonomik ambargodan sonra Irak hükumeti vatandaşlarına bedava verdiği gıda karnesinde pirinç en önemli sırada yer alıyor.