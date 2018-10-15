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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:10

Irak Dışişleri Bakanı: "Kimse Suriye’yi dışlayamaz"

Suriye’yi ziyaret eden Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Suriyeli mevkidaşı Velid el-Muallim ile yaptığı görüşmenin ardından "Hiç kimse Suriye’yi dışlayamaz" dedi. El-Muallim ise iki ülke arasındaki sınır kapılarının yakında açılacağını vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanı: 'Kimse Suriye'yi dışlayamaz'
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Suriye’yi ziyaret eden Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Suriyeli mevkidaşı Velid el-Muallim ile yaptığı görüşmenin ardından "Hiç kimse Suriye’yi dışlayamaz" dedi. El-Muallim ise iki ülke arasındaki sınır kapılarının yakında açılacağını vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Suriye ziyareti kapsamında Suriyeli mevkidaşı Velid el-Muallim ile bir araya geldi. Görüşme ardından basın toplantısı yapan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Suriye’nin hiç kimse tarafından dışlanmaması gerektiğini vurgulayarak Suriye’nin Arap Birliği’ne geri alınması gerektiğini söyledi. Caferi "Hiç kimse Suriye’yi dışlayamaz" ifadesini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı el-Muallim ise yaptığı açıklamada ülkesinin Arap Birliği’ne geri alınmasını isteyen ilk ülkenin Irak olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki Bukemal Sınır Kapısının en yakın zamanda açılacağını söyledi.

İki ülke arasındaki sınır kapısı Suriye’de yaşanan iç savaş ve terör örgütü DEAŞ’ın iki ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesi ardından kapanmıştı.
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