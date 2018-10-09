Iraklı mankenler ülkeyi terk etmeye başladı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaklaşık 3 aydır devam eden kadın model cinayetleri, diğer modellerin ve internet fenomenlerinin ülkeyi terk etmesine neden oldu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaklaşık 3 aydır devam eden kadın model cinayetleri, diğer modellerin ve internet fenomenlerinin ülkeyi terk etmesine neden oldu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 3 güzellik uzmanı ile kadın modellerin öldürülmesinin ardından mankenler ve sosyal medya fenomenleri ülkeyi terk etmeye başladı.

Bağdat’ta eski güzellik kraliçesi Tara Faris’in otomobilinin içinde silahla vurularak öldürülmesinin ardından, fotomodel Cihan Haşim geçtiğimiz hafta Irak’ı terk ederek Almanya’ya yerleşmişti. Bir diğer model de bugün aldığı tehditler nedeniyle ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Geçen yıl Irak Güzellik Yarışması’nda birinciliği elde eden aynı zamanda sosyal medya fenomeni Şeyma Kasım, bugün hayranlarına yaptığı açıklamada ölüm tehditleri aldığını iddia ederek, ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bağdat’ta geçtiğimiz ay esrarengiz bir şekilde “Iraklı Barbie” lakabıyla tanılan ünlü güzellik uzmanı Refif el-Yaseri ile güzellik uzmanı Reşa el-Hasan öldürülmüştü. Sonrasında 2014 Miss Bağdat güzellik yarışmasının birincisi olan Tara Faris’in başkent Bağdat’ta aracının içindeyken öldürüldüğü açıklanmıştı.