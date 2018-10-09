GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 19:03

Iraklı mankenler ülkeyi terk etmeye başladı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaklaşık 3 aydır devam eden kadın model cinayetleri, diğer modellerin ve internet fenomenlerinin ülkeyi terk etmesine neden oldu.

Iraklı mankenler ülkeyi terk etmeye başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaklaşık 3 aydır devam eden kadın model cinayetleri, diğer modellerin ve internet fenomenlerinin ülkeyi terk etmesine neden oldu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 3 güzellik uzmanı ile kadın modellerin öldürülmesinin ardından mankenler ve sosyal medya fenomenleri ülkeyi terk etmeye başladı.

Bağdat’ta eski güzellik kraliçesi Tara Faris’in otomobilinin içinde silahla vurularak öldürülmesinin ardından, fotomodel Cihan Haşim geçtiğimiz hafta Irak’ı terk ederek Almanya’ya yerleşmişti. Bir diğer model de bugün aldığı tehditler nedeniyle ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Geçen yıl Irak Güzellik Yarışması’nda birinciliği elde eden aynı zamanda sosyal medya fenomeni Şeyma Kasım, bugün hayranlarına yaptığı açıklamada ölüm tehditleri aldığını iddia ederek, ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bağdat’ta geçtiğimiz ay esrarengiz bir şekilde “Iraklı Barbie” lakabıyla tanılan ünlü güzellik uzmanı Refif el-Yaseri ile güzellik uzmanı Reşa el-Hasan öldürülmüştü. Sonrasında 2014 Miss Bağdat güzellik yarışmasının birincisi olan Tara Faris’in başkent Bağdat’ta aracının içindeyken öldürüldüğü açıklanmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku