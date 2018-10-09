İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD ve İran arasında karşılıklı saygı olması gerektiğini söyleyerek, ABD dışişleri bakanında her şeyi gördüğünü ama saygıyı hiç göremediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD ve İran arasında karşılıklı saygı olması gerektiğini söyleyerek, ABD dışişleri bakanında her şeyi gördüğünü ama saygıyı hiç göremediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran’ın arasındaki müzakerenin kapılarını kapatmadıklarını açıkladı. Zarif iki ülke arasında müzakerelerin başlatılması için güvence ve saygının olması gerektiğini belirterek, ”Her şey mümkün. Biz müzakerenin kapılarını kapatmadık” ifadelerini kullandı.

Zarif yaptığı açıklamada, Müzakereyi yeniden başlatmak için İran’ın iki şartının olduğunu, birincisinin müzakerenin yapılacağı heyetin güvenilir olması, diğerinin ise varılacak anlaşmanın hayata geçirilmesi olduğunu söyledi. Zarif ayrıca, iki ülke arasında karşılıklı güven olmasından daha çok karşılıklı saygı olması gerektiğini belirtti.