GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 14:14

İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD ve İran arasında karşılıklı saygı olması gerektiğini söyleyerek, ABD dışişleri bakanında her şeyi gördüğünü ama saygıyı hiç göremediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD açıklaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD ve İran arasında karşılıklı saygı olması gerektiğini söyleyerek, ABD dışişleri bakanında her şeyi gördüğünü ama saygıyı hiç göremediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran’ın arasındaki müzakerenin kapılarını kapatmadıklarını açıkladı. Zarif iki ülke arasında müzakerelerin başlatılması için güvence ve saygının olması gerektiğini belirterek, ”Her şey mümkün. Biz müzakerenin kapılarını kapatmadık” ifadelerini kullandı.

Zarif yaptığı açıklamada, Müzakereyi yeniden başlatmak için İran’ın iki şartının olduğunu, birincisinin müzakerenin yapılacağı heyetin güvenilir olması, diğerinin ise varılacak anlaşmanın hayata geçirilmesi olduğunu söyledi. Zarif ayrıca, iki ülke arasında karşılıklı güven olmasından daha çok karşılıklı saygı olması gerektiğini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku