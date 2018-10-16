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16 Ekim 2018 Salı 15:30

İran karadan denize füze menzilini 700 km’ye çıkardı

İran Devrim Muhafızları uzay bölümü başkanı Amiral Hacızade karadan denize balistik füze menzilini 700 km’ye yükselterek 700 km mesafedeki herhangi bir gemiyi vurabilecek bir duruma geldiklerini söyledi.

İran karadan denize füze menzilini 700 km'ye çıkardı
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İran Devrim Muhafızları uzay bölümü başkanı Amiral Hacızade karadan denize balistik füze menzilini 700 km’ye yükselterek 700 km mesafedeki herhangi bir gemiyi vurabilecek bir duruma geldiklerini söyledi.

Hacızade, füzelerin yalnızca savunma amaçlı olduğunu, ABD’nin İran’ın petrol ihracını engellemeye teşebbüs etmesi durumunda Hürmüz boğazının güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu kaydetti.

ABD’nin İran özel temsilcisi Brian Hook Tahran’ın balistik füze programının Yemen, Irak ve Suriye’de gerilim artmasına yol açtığını söyledi. Brian Hook: “Eğer İran’ın Ortadoğu’da füze geliştirmesini caydırmak için daha fazla şey yapmazsak bölgesel ihtilaf riskin artırmış oluruz” dedi.

İran 2008 yılına karadan denize füze menzilini 280 km’ye çıkarmayı başarmıştı.

Hacızade, İran’ın ruhani lideri Ayetullan Hamaney’in 10 yıl önce askerden, İran’ın körfezdeki bütün gemileri ateş menzili içine alacak füze geliştirmelerini istediğini belirterek bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin yaptığı nükleer enerji geliştirme programını denetleme anlaşması yapmış, ABD anlaşmanın İran’ın balistik füze geliştirmesini kapsamadığını ileri sürerek anlaşmadan ayrılmış İran’a yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Yaptırımlar arasında İran’ın petrol ihracının durdurulması da yer alıyor.
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